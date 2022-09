Remnant: From the Ashes 2 è realtà? Gunfire Games registra il marchio

Remnant: From The Ashes, uno sparatutto in terza persona con un seguito di culto considerevole, potrebbe presto ottenere un sequel poiché lo sviluppatore Gunfire Games sembra aver registrato le frasi chiave del marchio con l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.

Avvistato per la prima volta dal Redditor LongJonSiIver e condiviso con il subreddit LeaksAndRumors, è possibile vedere un'immagine di quello che sembra essere un marchio "Remnant 2", depositata da Gunfire Games. Un viaggio sul sito Web dell'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti rivela che questo marchio è legittimo, così come un altro marchio di "Remnant: From The Ashes 2".

Anche se i fan saranno comprensibilmente entusiasti di questo, non significa necessariamente che un sequel sia attualmente in sviluppo. Fare un sequel del gioco non è una cosa troppo inverosimile da credere, ma un marchio potrebbe indicare un numero qualsiasi di possibilità. Ad esempio, potrebbe essere solo Gunfire Games che deposita i marchi per un sequel nel caso in cui decidano di crearne uno, assicurandosi che nessuno tocchi il nome nel frattempo.

Remnant: From the Ashes è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: GamingBolt