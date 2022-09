Resident Evil 4 Remake in arrivo anche su PS4 e ne sapremo di più il prossimo mese con un Resident Evil Showcase

Annunciato durante il programma online Tokyo Game Show 2022 di Capcom, l'editore ha affermato di aver esplorato l'idea di pubblicare Resident Evil 4 Remake anche su console last-gen, ovvero su PlayStation 4.

Capcom ha detto che prevede di mostrare più del gioco durante un Resident Evil Showcase appena annunciato il prossimo mese. Non è stata rivelata una data specifica. Annunciato all'inizio di quest'anno, il remake di Resident Evil 4 uscirà il 24 marzo 2023 per PS5, Xbox Series X|S , PS4 e PC tramite Steam. Il gioco supporterà anche PlayStation VR2.

Secondo Capcom, il remake di Resident Evil 4 conserverà l'essenza del gioco originale, "introducendo un gameplay modernizzato, una trama reinventata e una grafica vividamente dettagliata". Qui di seguito potete dare uno sguardo all'immagine salvata durante la diretta.

Nell'annuncio non si menziona Xbox One, pertanto non sappiamo se il gioco arriverà anche sulla console last-gen di Xbox.

