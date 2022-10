Resident Evil Re:Verse ha un trailer di lancio e una data di accesso anticipato

Capcom ha confermato durante lo spettacolo di Resident Evil che lo spin-off multiplayer Resident Evil Re:Verse entrerà in una fase di accesso anticipato prima del lancio finale.

Questo periodo va dal 24 ottobre al 26 ottobre 2022. La versione finale di Resident Evil Re:Verse è nuovamente prevista per il 28 ottobre 2022. Un trailer in concomitanza con l'imminente lancio, che può essere visualizzato sotto queste righe, fornisce uno sguardo al gioco, dando anche l'impressione che siano successe molte cose in termini di grafica dall'anno scorso.

Resident Evil Re:Verse è disponibile per i possessori di Resident Evil Village su tutte le piattaforme senza costi aggiuntivi. Vale anche la pena sottolineare che il titolo multiplayer verrà fornito con il supporto del cross-play, quindi i giocatori su piattaforme diverse possono giocare insieme e contro gli altri.

In Resident Evil: ReVerse i famosi personaggi di Resident Evil combattono per la propria sopravvivenza. I giocatori devono sconfiggere altri cinque giocatori in battaglie all'ultimo sangue mentre vengono usate varie abilità. Sono incluse anche le pericolose armi biologiche della serie.

Sempre durante l'evento è stato mostrato un nuovo video gameplay per Resident Evil 4 Remake.

Fonte: The Sixth Axis