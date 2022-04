Resident Evil Village dà il benvenuto ad Ash di Evil Dead in un esilarante video fan made

Ash Williams è sicuramente uno dei nomi più iconici per i fan del genere horror. Riportato in auge con il gioco di prossima uscita Evil Dead: The Game, il personaggio ora è riuscito ad entrare persino all'interno di Resident Evil Village grazie ad un fan.

Utilizzando piccoli momenti di Evil Dead 2 e Army of Darkness (in italiano La Casa 2 e L'Armata delle Tenebre), il fan colloca il personaggio di Bruce Campbell in diverse situazioni iconiche dell'ultimo Resident Evil , creando interazioni divertenti e addirittura credibili.

Ovviamente c'è anche uno sketch che vede Ash incontrare per la prima volta la statuaria Lady Dimitrescu: del resto non poteva mancare! Come si sarà comportato Ash davanti alla giunonica vampira? Non vi resta che scoprirlo proprio qui di seguito.

Il canale eli_handle_b.wav è specializzato in queste modifiche, portando i personaggi dei film in diversi giochi. Qualche tempo fa vi avevamo riportato ad esempio l'incredibile mash-up tra Austin Powers e Mass Effect.

