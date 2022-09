Resident Evil Village stava per ottenere un DLC di Chris Redfield

Gli sviluppatori di Resident Evil Village hanno scartato un DLC incentrato su Chris Redfield a favore di uno con Rose Winters.

Come affermato dal direttore del DLC di Resident Evil Village Kento Kinoshita in un'intervista alla pubblicazione giapponese Inside Games, il team di sviluppo incentrato sul DLC del sequel horror aveva originariamente in mente una direzione molto diversa.

"Al momento del progetto", dice Kinoshita, riferendosi ai primi giorni di pianificazione del DLC, "c'erano alcune idee incentrate su Chris. Ma volevamo concentrarci su Rose", continua il regista, rivelando che lo staff preferiva un DLC con protagonista Rose come protagonista invece di Chris che torna in azione.

