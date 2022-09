Resident Evil Village: Le Ombre di Rose concluderà la saga della famiglia Winters

Capcom ha rivelato che Resident Evil Village assieme al prossimo DLC Le Ombre di Rose formerà l'atto finale nella trama della famiglia Winters. Parlando con IGN, il direttore di Resident Evil Village, Kento Kinoshita, ha affermato che Capcom stava "creando" il nuovo DLC specificamente "per concludere la saga della famiglia Winters".

La serie principale si è concentrata sulle prove e le tribolazioni della famiglia Winters da Resident Evil 7, che ha visto il protagonista Ethan Winters cercare la sua ragazza scomparsa Mia nella baia paludosa della Louisiana. Village ha continuato la storia della famiglia nell'Europa orientale, con Ethan sulle tracce della figlia appena nata Rose, che viene rapita durante l'introduzione del gioco.

La storia de Le Ombre di Rose, che fa parte della più ampia espansione di Winters, si svolge decenni dopo gli eventi di Resident Evil Village, e ruota attorno a una Rose adulta. Presumibilmente, Resident Evil 9 introdurrà nuovi personaggi o riporterà l'attenzione su uno dei volti più familiari della serie.

Oltre alla nuova storia del DLC, Kinoshita ha anche discusso della modalità in terza persona pianificata dal DLC, affermando che Capcom voleva creare qualcosa di "migliore" rispetto alla prospettiva in terza persona nei recenti remake di Resident 2 e 3. "Rispetto ai precedenti giochi della serie, Resident Evil Village ha una varietà eccezionalmente più ampia di azioni. Abbiamo apportato modifiche approfondite per garantire che le animazione uniche sembrano connesse alla modalità in terza persona".

Fonte: IGN