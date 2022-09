Resident Evil Village: Le Ombre di Rose sarà un gioco survival, il DLC ottiene nuove informazioni

Come sappiamo, Resident Evil Village otterrà un DLC chiamato Le Ombre di Rose che si focalizzerà appunto sulla figlia di Ethan Winters e che metterà fine alla saga della famiglia. Ora attraverso una serie di dettagli condivisi attraverso diverse interviste nel corso del Tokyo Game Show, scopriamo qualche piccola informazione in più sul gioco.

Il DLC offrirà circa quattro ore di nuovi contenuti, che è quasi la metà del gioco base. Il team lo descrive come un "Orrore psicologico" che incontra "una favola oscura" mescolata con "un vero e proprio incubo". Il DLC è stato creato per essere più difficile sopravvivere rispetto alla maggior parte dei giochi di Resident Evil, ma con poteri di gioco unici e un mondo che distorce e presenta immagini e situazioni bizzarre dove la nostra protagonista dovrà sopravvivere.

Il gioco quindi avrà un'impronta più survival che action rispetto agli altri titoli di Resident Evil. Tra le location vedremo ancora una volta il Castello Dimitrescu, ma non sarà come lo conoscono i giocatori di Village, in quanto molte stanze saranno "distorte" con oggetti che cambiano posizione e con un level design che cambia rispetto all'originale.

Infine, nei dettagli condivisi su ResetEra, veniamo a sapere che lo stile di Rose è più difensivo rispetto agli altri protagonisti di Resident Evil: insomma, l'obiettivo sarà sopravvivere e non necessariamente uccidere tutto ciò che ci troviamo davanti. Anche i suoi poteri vertono più sulla difesa che sull'attacco. Questi poteri serviranno anche per risolvere alcuni puzzle che troveremo lungo la strada.

Il DLC Le Ombre di Rose per Resident Evil Village sarà disponibile dal 28 ottobre su PC e console.

Fonte: ResetEra