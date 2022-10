Resident Evil Village - Le Ombre di Rose in un nuovo story trailer. Demo disponibile

Tra una settimana, i giocatori potranno scoprire Le Ombre di Rose, il contenuto aggiuntivo di Resident Evil Village Gold Edition. Come suggerisce il nome, questo DLC si concentra su Rose Winters, la figlia di Ethan e Mia, 16 anni dopo gli eventi del gioco originale. Gli sviluppatori volevano scavare nella personalità di Rose a quell'età.

Una giovane ragazza come nessun'altra che ha poteri per i quali non è proprio entusiasta, al punto da volerli togliere dal suo corpo. E il castello di Lady Dimitrescu sembra il luogo perfetto per realizzare il suo desiderio, perché è proprio quella la fonte della sua disgrazia, il villaggio. Se Rose ha armi come una pistola, può anche congelare i nemici sul posto. Ciò consentirà più tempo per regolare i colpi o fuggire. Durante l'evento di Resident Evil è stato mostrato un nuovo story trailer, che potete visionare in calce a questo articolo.

Non solo, ma ora è disponibile una versione di prova delle durata di un'ora. Questa demo consentirà ai giocatori di provare per la prima volta il gioco in terza persona.

Resident Evil Village Gold Edition sarà disponibile dal 28 ottobre su PC e console.