Return to Monkey Island è davvero la fine della saga? Parla Ron Gilbert

Return to Monkey Island è arrivato da pochi giorni su PC e Switch dopo diversi anni di silenzio radio. Ora, è questa la fine delle avventure di Guybrush? A tal proposito parla proprio Ron Gilbert.

Dopo avventure come The Secret of Monkey Island, Tales of Monkey Island, The Curse of Monkey Island o Escape from Monkey Island, il franchise è tornato in vita e di recente un utente di Twitter ha sollevato la domandache in molti si stanno facendo: "Ehi Ron, Return to Monkey Island era il capitolo finale della saga? Era la fine? Devo saperlo!" si legge in un tweet.

Ron Gilbert rispondendo sul social ha dichiarato: "È improbabile che sia la fine". Questa affermazione ha fatto drizzare le orecchie persino all'account Twitter di The Game Awards che ha risposto con una simpatica gif presa da The Office.

Ron Gilbert ha quindi in cantiere un nuovo Monkey Island? E' ancora troppo presto per dirlo, ma sembra ormai chiaro che il creatore della celebre saga di avventure grafiche abbia ancora delle idee in testa. Oltre a Monkey Island ricordiamo inoltre un altro titolo classico amato da fan ovvero Maniac Mansion: potrebbe essere il prossimo gioco sulla lista a tornare?

Fonte: The Gamer