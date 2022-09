Return To Monkey Island e in futuro Maniac Mansion? Probabili indizi da Lucasfilm Games

Da qualche giorno i fan possono mettere le mani su Return To Monkey Island, l'ultima fatica (tanto attesa dai giocatori di vecchia data) di Ron Gilbert e Dave Grossman. Il gioco è stato accolto molto bene sia dalla critica che dai fan e ora sembra che Lucas Games possa aver lasciato intendere un ritorno di un altro grande gioco, ovvero Maniac Mansion.

Craig Derrick, Producer di Lucasfilm Games, ha scritto sui social media: "Sono sicuro che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi si parlerà di più, ma per ora aspetterò il momento di TORNARE ALLA CASA!" Si tratta di un desiderio di un fan? Un'anteprima del prossimo progetto di Ron Gilbert con Lucasfilm? Ognuno tragga le proprie conclusioni.

Insomma, sembra che questi siano tempi buoni per Lucasfilm e le avventure grafiche in generale. Maniac Mansion è uno dei capolavori del genere ed è il primo gioco dello sviluppatore, con alcune peculiarità che sono state poi inserite all'interno degli altri giochi di LucasArt. Ad esempio, il suo motore grafico si chiamava Scumm e la taverna più famosa dell'isola di Melee si chiama Scumm Bar.

I'm sure more will be said throughout the weeks and months ahead, but for now, I'll be standing by when it's time to go BACK TO THE MANSION!