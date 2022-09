Return To Monkey Island vede nientemeno che la presenza di Neil Druckmann boss di Naughty Dog

Lanciato ufficialmente lunedì scorso, Return to Monkey Island è un gioco pieno di nostalgia che riporta in auge diversi professionisti che hanno lavorato alla creazione della serie. Oltre a raccogliere storie del passato, il gioco porta anche alcune sorprese, incluso un particolare contributo di Neil Druckmann, director di The Last of Us.

Non si tratta però di aiutare con le sceneggiature. Druckmann ha prestato la sua voce a uno degli NPC che Guybrush Threepwood incontra nella sua avventura. Il cameo è stato confermato dallo stesso professionista di Naughty Dog sul suo account Twitter, in un messaggio in cui affermava di aver "superato l'obiettivo della sua vita" e ringraziando Ron Gilbert per questa opportunità.

Fin dall'annuncio del nuovo Monkey Island, Druckmann ha elogiato lo stile visivo del gioco e più recentemente ha rivelato di godersi il titolo attraverso il suo Steam Deck. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

If you know, you know.



(My eternal gratitude to @grumpygamer, @craigderrick, & @kbavoice for topping my life goals! Still can’t believe it! Ahhhhhhh!) pic.twitter.com/CHtpUXjMVx — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) September 22, 2022

Se arriverete a interagire con quel personaggio, ricordatevi che si tratta del creatore di The Last of Us!

Fonte: Eurogamer