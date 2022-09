Returnal per PC è praticamente ufficiale da queste immagini, manca solo la conferma di Housemarque

Anche il titolo d'azione Returnal sviluppato dallo studio finlandese Housemarque è stato più volte associato a un'uscita su PC negli ultimi mesi come Sackboy: Una Grande Avventura.

Una voce con nome in codice nel database di Steam, in particolare, è stata recentemente aggiornata regolarmente, suggerendo che l'annuncio del PC di Returnal è imminente. Una clip trapelata, che è circolata sul web nelle ultime ore, sta causando nuove speculazioni e da allora è stata messa offline da Sony Interactive Entertainment a causa di violazione del copyright.

Tuttavia gli occhi di falco del web sono riusciti a fare qualche screenshot del menu che si vede in questo video e come potete vedere qui di seguito ci sono molte impostazioni grafiche per il titolo esclusivo PS5. Returnal utilizza Unreal Engine 4 e supporterà sia NVIDIA DLSS che AMD FSR su PC. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai due screenshot che mostrano queste impostazioni grafiche.

Ora non ci resta che attendere la conferma ufficiale da parte di Housemarque e PlayStation che potrebbe arrivare in un futuro non troppo lontano.

Fonte: DSOG