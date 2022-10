Ridge Racer 2 in arrivo su PlayStation Plus? Spunta un video poi cancellato

Sony potrebbe aver accidentalmente rivelato che il classico PlayStation Ridge Racer 2 è in arrivo su PS Plus. Sony ha annunciato la prossima serie di giochi in arrivo sul servizio in abbonamento a ottobre, tra cui Grand Theft Auto Vice City, Dragon Quest 11 e Assassin's Creed Odyssey.

PlayStation Access, il canale YouTube ufficiale di PlayStation, ha incluso Ridge Racer 2 nella sua lista di giochi classici, ma questo non è stato incluso nel PlayStation Blog. Da allora il video di PlayStation Access è stato aggiornato e Ridge Racer 2 rimosso.

Ridge Racer 2 è stato incluso ma rimosso dall'elenco all'ultimo minuto prima che PlayStation Access potesse modificare il loro video? O si è trattato semplicemente di un errore? Probabilmente non lo sapremo mai.

PlayStation Access says Ridge Racer 2 is coming to PS+ Premium on their YouTube video for October games (at around 5:17) https://t.co/Npb79nU2xf



via @Barnacle310 pic.twitter.com/S1wmof5FPv — Wario64 (@Wario64) October 12, 2022

Non è la prima volta che Ridge Racer 2 viene incluso nel catalogo PlayStation Plus: la stessa cosa era capitata a luglio, sul sito PlayStation Blog italiano e anche in quel caso il riferimento al gioco venne silenziosamente rimosso.

