Riven il remake annunciato! Il sequel di Myst compie 25 anni ed è pronto a tornare

I remake di Resident Evil 4, Silent Hill 2 e The Witcher sono alcuni di quelli attualmente in fase di sviluppo e con i quali avremo l'opportunità di goderci nuovamente questi lavori con nuove versioni. Cyan ha voluto seguire lo stesso esempio annunciando un remake del classico Riven, il seguito di Myst.

Sarà la prima volta che potremo giocare a una versione modernizzata di questo puzzle d'avventura che è stato originariamente pubblicato nel 1997 e di cui è stato indicato che presenterà scenari che saranno completamente esplorabili in 3D. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli su cosa possiamo aspettarci da questo futuro remake.

Cyan ha dichiarato che Riven è uno dei giochi più rispettati nell'intera storia dell'azienda. Essendo un piccolo studio indipendente, ci sono voluti 25 anni prima che si trovasse il modo di affrontare questo compito molto importante in modo da fare le cose per bene.

Per adesso non si sa ancora su quali piattaforme arriverà: non ci resta che attendere per scoprirlo.

Fonte: DSOG