Roblox finanziato dal Dipartimento della Sicurezza USA per combattere il terrorismo

Il Dipartimento per la Sicurezza degli Stati Uniti ha assegnato quasi $ 700.000 per affrontare le minacce di terrorismo sulle piattaforme di gioco, con Roblox che gioca un ruolo significativo nell'iniziativa. L'allocazione dei fondi rappresenta la prima volta che questo dipartimento ha stanziato fondi per combattere l'estremismo e la radicalizzazione all'interno delle comunità di gioco online.

Guidato dall'Institute of International Studies del Middlebury College, che ospita il Center on Terrorism, Extremism, and Counterterrorism, il programma di ricerca durerà circa due anni. Altri partner includono Take This, che esplora la relazione tra gioco e salute mentale, e Logically, che affronta i comportamenti online problematici su larga scala.

La mossa segue le critiche degli esperti secondo cui la mancanza di finanziamenti per la ricerca ha messo le comunità di gioco all'ultimo posto per gli sforzi globali per combattere il terrorismo. I ricercatori sperano di utilizzare questi risultati per fornire le migliori pratiche per evitare il reclutamento di terroristi negli spazi di gioco, insieme a risorse per aiutare a monitorare tale comportamento e seminari per aiutare nella prevenzione dello sfruttamento estremista.

L'obiettivo a lungo termine del progetto di ricerca è convincere le società di gioco ad adottare politiche antiterrorismo come quelle già attuate sulle piattaforme di social media.

Fonte: Dexerto