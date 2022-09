Sackboy: Una Grande Avventura sembra proprio in arrivo su PC

Sackboy: Una Grande Avventura di PlayStation potrebbe presto arrivare su PC tramite Steam, dopo che il database delle piattaforme ha caricato una foto di Sackboy in un progetto attualmente noto come "Steel PC".

Già in passato erano emerse voci sull'arrivo di Sackboy Una Grande Avventura su PC alla fine dell'anno scorso dopo che i riferimenti al gioco erano stati trovati come parte dell'enorme leak di Nvidia GeForce. Oltre a un'immagine di Sackboy allegata al nome in codice "Steel PC", anche il supporto per la lingua e i tag dello store sono stati aggiornati, suggerendo che il rilascio è prossimo al completamento.

Se Sackboy: Una Grande Avventura dovesse arrivare su PC, si unirebbe alla lunga lista di titoli PlayStation che sono approdati su Steam. Sony ha precedentemente dichiarato che mira a portare sempre più titoli esclusivi per console agli utenti di PC, con giochi come Days Gone, Spider-Man Remastered, God of War e altri già disponibili su Steam.

Il sito Web ufficiale di PlayStation attualmente elenca Spider-Man: Miles Morales, Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri e The Last of Us: Parte I in arrivo su PC nel 2022 o in futuro. Sebbene l'aggiunta di Sackboy: Una Grande Avventura sembri probabile, deve ancora essere confermata da PlayStation, quindi per adesso si tratta di un semplice rumor.

Fonte: VGC