Saints Row, l'anteprima di tutte le novità dallo showcase dedicato alla personalizzazione.

La serie di Saints Row, da sempre, è nota al mondo non solo per la sua memorabile sregolatezza ma soprattutto per le eccentriche e divertentissime dinamiche sandbox grazie alle quali il giocatore aveva totale libertà nel creare situazioni assurde e bizzarre.

Nel 2021 abbiamo potuto assistere a qualche trailer e sequenza di gameplay dell’atteso reboot del franchise, e da quanto avevamo visto in quell’occasione il gioco sembrava voler assumere un tono vagamente più serio e realistico, mantenendo però inalterata la spettacolarità degli inseguimenti e degli scontri a fuoco con le gang rivali.

Considerando come il nuovo reboot avrebbe sicuramente puntato molte delle sue risorse creative sulle meccaniche sandbox responsabili della fortuna della serie, non c’è da sorprendersi che dopo un lungo periodo di inattività comunicativa, il team di sviluppo sia tornato a parlare di Saints Row con uno showcase di una ventina di minuti tutto dedicato alla profondissima gamma di folli personalizzazioni con cui i giocatori potranno rendere unico il proprio protagonista, le armi, i bolidi e tutti i membri della sua gang.

Quando starete leggendo queste righe lo showcase sarà terminato da pochi minuti ma noi abbiamo avuto il privilegio di assistervi con qualche giorno di anticipo per scoprire tutti i dettagli relativi alla personalizzazione nel nuovo Saints Row , pronti a raccontarvi i mille modi con i quali potremo esprimere la nostra personalità alle prese con la conquista della caldissima Santo Ileso.

In pieno stile Saints Row, l’editor sarà particolarmente efficace nel realizzare combinazioni mostruose o deformi.

Lo showcase si è aperto con una lunga introduzione dedicata all’editor del protagonista che, come potevamo immaginare, è davvero profondo e garantisce di modificare ogni minimo dettaglio del personaggio. Dalla forma del viso a quella del corpo, dalle tinture per capelli e peli facciali fino al colore della pelle, avremo massima libertà di scelta nel plasmare le fattezze del nostro eroe.

Saints Row Sviluppatore: Volition

Publisher: Deep Silver

Disponibilità: dal 23 agosto per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X

A partire da alcuni preset, che ovviamente comprendono tutta una serie di combinazioni a dir poco pittoresche, sarà possibile modellare a mano libera le singole parti del viso attraverso tantissimi slider, arrivando addirittura a realizzare volti asimmetrici o caratterizzati da connotati sgraziati e cartooneschi. Occhi e denti possono essere personalizzati con svariate dozzine di modelli diversi, e com’è naturale l’editor prevede una valanga di tatuaggi e cicatrici applicabili sia sul volto che sul corpo del personaggio.

Il protagonista di un Saints Row, lo sappiamo, può allontanarsi molto dai classici canoni estetici condivisi dalla maggior parte degli eroi nei videogiochi, e in questo senso non sorprende la presenza di moltissime modifiche al fisico e alla costituzione del personaggio, del quale potremo inoltre modificare dimensioni e forma dei genitali e di un eventuale seno, a prescindere dal genere che avremo scelto. Il nuovo open world di Volition ci darà totale libertà di scelta, che si voglia giocare nei panni di un giovane bodybuilder dal fisico scolpito o in quelli di un uomo di mezz’età stempiato e corpulento.

Nel corso dell’avventura avremo inoltre accesso a una moltitudine di capi d’abbigliamento, che potranno essere sbloccati man mano che si proseguirà nella conquista criminale di Santo Ileso. Anche in questo caso, sarà sempre possibile vestirsi e sfoggiare un look classico e poco appariscente, ma sono al contrario tantissime le scelte eccentriche con le quali rendere unico il proprio outfit.

Abbinando capi d’abbigliamento bizzarri a personaggi eclettici, a volte i risultati saranno a dir poco spettacolari.

Cappelli, maschere, giacche e magliette, ma anche costumi integrali e diversi pezzi di intimo: come visto nello showcase le possibilità saranno pressoché infinite, tutte a nostra disposizione per creare un personaggio unico nel suo genere.

Che senso avrebbe avuto implementare un così ampio novero di personalizzazioni, se il nuovo Saints Row non avesse poi dato la possibilità ai giocatori di esprimersi in modo eccentrico anche in altri campi della vita criminale da strada? Fortunatamente, oltre a modificare nel dettaglio l’aspetto e il look del protagonista, il titolo di Volition garantirà anche la possibilità di personalizzare in modo molto significativo anche l’arsenale e i veicoli della nostra gang.

Saints Row, di per sé, includerà una grandissima varietà di veicoli, alcuni di questi già particolarmente stravaganti, ma permetterà per ciascuno di essi di attingere a una lunga serie di modifiche estetiche e prestazionali. Se la possibilità di viaggiare per le strade di Santo Ileso con un furgoncino per hot dog o con un Olandese Volante su quattro ruote (attenzione che è Frying Dutchman, ndSS) non dovesse suonarvi abbastanza bizzarra, avrete comunque modo di personalizzare ciascun veicolo con un grandissimo numero di vernici, anche animate, e con diversi pezzi di carrozzeria aggiuntiva, anche se al momento non sappiamo quali e quante modifiche saranno disponibili per ciascuna vettura.

La libertà creativa del giocatore si estende anche alle armi del protagonista, che potranno essere ritoccate con un’ampia gamma di decalcomanie, applicabili anche alle singole parti della bocca di fuoco. La cosa in assoluto più interessante di questo segmento dello showcase è la possibilità di applicare skin inedite alle armi, trasformando ad esempio un lanciarazzi in una custodia per chitarre e un fucile d’assalto in un ombrello, giusto per fare un paio d’esempi. Anche in questo caso, i giocatori avranno modo di alterare nei minimi dettagli la loro esperienza di gioco, in quello che sarà a conti fatti un gigantesco parco giochi sandbox a uso e consumo dell’utente.

Saints Row includerà ogni genere di mezzo di trasporto tra automobili, barche e velivoli. Ma se dovesse salirvi lo spirito piratesco, perché non optare per un Friggitore Volante?

L’ultima parte della diretta si è concentrata sul nascondiglio della gang, che fungerà da armeria e da luogo di ritrovo per gli altri membri della banda dei Saints. Il covo può accogliere alcuni oggetti collezionabili unici che possono essere raccolti durante l’esplorazione di Santo Ileso, anche se non è ancora chiaro quanto sarà profonda la personalizzazione del nascondiglio nel nuovo Saints Row.

Anche i membri della gang, com’è ovvio, potranno adottare uno stile di vestiario prestabilito in modo che tutto il gruppo si allinei a un tema specifico. Che vogliate fondare una nuova, elegante costola dei Peaky Blinders o un disordinato ammasso di criminali vestiti con dei costumi animaleschi, in Saints Row la scelta sarà soltanto nostra.

La buona notizia, che siamo certi potrà innescare l’entusiasmo di molti, è che il team di sviluppo non vede l’ora di consegnare nelle mani dei giocatori il profondo editor del personaggio di Saints Row, che sarà disponibile in qualche modo prima dell’uscita del gioco, fissata per il prossimo 23 agosto. Non sembra che avremo già oggi qualche dettaglio sulla finestra di pubblicazione dell’editor, ma è da lodare la volontà di Volition di dare un assaggio della personalizzazione del nuovo Saints Row a tutti, prima della release ufficiale.

Anche il nascondiglio della gang potrà risonare con lo stile della gang attraverso alcune personalizzazioni.

Con l’arrivo dei primi caldi stiamo entrando in quel periodo dell’anno che è storicamente colmo di annunci relativi ai videogiochi, e se consideriamo che l’uscita del titolo è fissata per l’estate, potremmo scommettere sul fatto di poter ricevere presto altri dettagli su questo atteso reboot della serie. Agosto è dietro l’angolo, e Santo Ileso ci aspetta.