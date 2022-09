Sans di Undertale eletto 'uomo più sexy' di Tumblr e Toby Fox scrive una storia a riguardo

Un sondaggio informale su Twitter per determinare chi è "Ultimate Tumblr Sexyman" è stato recentemente protagonista sui social. Le finali sono arrivate con Sans di Undertale contro Reigen Arataka di Mob Psycho 100. Il sondaggio ha ricevuto oltre 244.000 voti e Sans ha vinto per un soffio.

Ma questo sondaggio oltre a portare i fan a discutere tutto il tempo sulla vittoria meritata o meno che sia, è arrivato anche alle orecchie di Toby Fox, il creatore di Undertale e di Deltarune (di cui i prossimi capitoli arriveranno nel 2023).

Per celebrare questa vittoria Toby Fox ha scritto di getto una storia incentrata proprio sulla sfida tra Sans e Reigen. "Dopo aver barato per tutta la competizione, Reigen si trova faccia a faccia con Sans che è arrivato fino a lì non facendo letteralmente nulla" si legge nell'incipit della storia che si sviluppa in seguito descrivendo la preparazione durante le ultime ore dei due personaggi prima del verdetto finale dove vince appunto Sans.

Fin dalla sua uscita Undertale è stato molto amato dai giocatori e in tanti hanno espresso il loro amore con fanart, storie e altro. Non stupisce quindi che Sans abbia vinto (anche se per uno scarto di pochissimo) questo sondaggio.

Fonte: Kotaku