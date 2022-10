Scorn, la soluzione dell'enigma delle uova per aprire la porta nell'Atto 1

Scorn è intenzionalmente criptico con quasi tutti i suoi enigmi finché non ti abitui alla sua tecnologia aliena, anche all'inizio dell'Atto 1 quando ti sarà chiaro che devi aprire la porta principale nella stanza centrale.

Il puzzle delle uova nella metà superiore di questa stanza ti aiuterà ad aprire questa porta, ma non è del tutto chiaro come, e nemmeno cosa devi fare per risolverlo.

Per aiutarti a progredire, abbiamo la soluzione all'enigma delle uova nell'Atto 1 di Scorn, e abbiamo anche dettagliato esattamente cosa fare con l'uovo e come aprire la porta principale una volta risolto questo primo problema.

La soluzione del puzzle delle uova di Scorn nell'Atto 1

Una delle cose più fastidiose del puzzle delle uova nell'Atto 1 è che non viene risolto quando pensi di avercela fatta, poiché in realtà ci sono due uova con cui devi interagire su questo strano sistema di gru aliene.

Prima di tutto, se non hai ancora trovato il puzzle dell'uovo, vai nella parte circolare della stanza con la sedia aliena e la piccola gru che si trovano al piano inferiore della stanza principale. Interagisci con il pannello nella parte circolare e vedrai che in realtà è un ascensore che ti porterà al piano superiore.

Prendi l'ascensore per trovare il puzzle delle uova.

Non preoccuparti dei lati di questo livello, perché non puoi ancora aprire la porta alla fine dei corridoi. Invece, vai sulla passerella nel mezzo e guarda alla tua destra. Vedrai il puzzle delle uova aliene sul muro, insieme a un pannello con cui puoi interagire che sposterà queste uova in giro attraverso una sorta di dispositivo gru posto su binari.

Per risolvere questo puzzle delle uova devi prima posizionare il delizioso uovo rosso "succoso" nella fessura rossa nell'angolo in alto a sinistra.

Per spostare le uova in questo puzzle, devi spostare la gru su una di essere, quindi tenere premuto il pulsante "Usa" e spostare di nuovo la gru. Sui controller Xbox, puoi farlo tenendo premuto "A", quindi spostando la levetta sinistra. Lascia andare "A" quando vuoi smettere di muovere un uovo.

Alcune uova sono effettivamente attaccate l'una all'altra orizzontalmente e verticalmente, quindi dovrai farle scorrere finché non crei un percorso libero per l'uovo rosso verso lo slot rosso.

Dopo aver spostato l'uovo succoso nell'angolo in alto a sinistra, esci da questa schermata e quindi interagisci con il pannello al centro della piattaforma. Questo attiverà la grande gru, che cercherà di prendere l'uovo, ma finirà invece per farlo esplodere. Le cose è giusto che vadano così, perché si libererà uno spazio.

È qui che inizia il vero enigma. Per risolvere completamente questo puzzle delle uova nell'Atto 1, devi spostare le uova attaccate verticalmente fino alla fessura rossa nell'angolo in alto a sinistra, quindi utilizzare la grande gru interagendo con il pannello al centro per romperle e spostarne il "contenuto" nella metà inferiore della stanza.

Non possiamo darvi una soluzione esatta, poiché il posizionamento delle tue uova potrebbe essere molto diverso da quello che era il nostro a questo punto, ma dovreste mirare a spostare tutte le altre uova sul lato destro per fare spazio alle uova unite verticalmente. Se hai anche solo uno spazio vuoto non riempito sulla destra, non sarai in grado di spostare le uova verticali nel punto dove devono andare.

Alla fine, dovresti avere lo stesso posizionamento delle uova dell'immagine qui sotto, quindi puoi usare la gru al centro per rompere e spostare l'uovo attaccato verticalmente che hai posizionato nella fessura rossa.

Cosa fare con l'uovo nell'Atto 1 di Scorn

Ora che hai estratto il tuo amico dall'uovo, dovrai spostarlo sul sedile al centro della stanza, spingerlo sui binari finché non si rompono, spingerlo di nuovo sui binari nel modo corretto, quindi prendere il braccio in modo da poterlo usare per aprire la porta principale... benvenuto su Scorn!

Tieni presente che c'è un altro modo per risolvere questo secondo enigma dell'uovo in una maniera che potrebbe salvare il tuo nuovo amico, ma non siamo ancora stati in grado di capire come farlo. Sfortunatamente per l'uovo, conosciamo solo il metodo più raccapricciante.

Per il primo passo verso il metodo raccapricciante, impostiamo il percorso verso la morte dell'uovo. Vai alla struttura a spirale al centro del piano terra nella stanza principale e interagisci con il pannello. Cambia il posizionamento del binario in modo che conduca nella stanza con la sedia aliena e la piccola gru (quella con l'ascensore circolare).

Quindi, scendi di nuovo in fondo alla struttura a spirale e cerca una gru sopra una sedia. Vedrai il tuo nuovo compagno uovo vicino ad essa. Usa il pannello direttamente di fronte alla gru (vicino alla struttura a spirale) per sollevare la gru, afferrare l'uovo, quindi abbassare la gru e posizionare l'uovo sulla sedia sottostante.

Spingi l'uovo sulla sedia finché non si ferma e gira, quindi usa il pannello vicino per attivare la sega per aprirlo completamente.

Scusa, amico.

Se hai spostato correttamente i binari, ora puoi spingere l'uovo rotto nella stanza con la piccola gru e la sedia aliena. Usa il pannello che controlla la gru per sollevare l'uovo sulla sedia, quindi usa l'altro pannello che controlla lo scooper per raccogliere il tuo povero amico nel buco sottostante, lasciando il braccio lungo la strada.

Raccogli il braccio dalla sedia, perché ti servirà per aprire la porta principale e procedere con la storia.

Come aprire la porta principale in Scorn Atto 1

Come accennato in precedenza, esiste un altro modo per aprire la porta principale che potrebbe salvare il tuo amico uovo, ma finora abbiamo risolto solo il metodo raccapricciante.

Una volta ottenuto il braccio rompendo l'uovo, portalo nella stanza che si trova a sinistra della porta principale.

Segui il percorso nella stanza successiva, quindi inserisci la mano nella macchina aliena che spunta dal muro, quella sotto una luce rossa. Questo darà alla mano lo stesso dispositivo che hai anche tu per comandare la tecnologia aliena.

Torna alla porta principale e interagisci con il pannello a sinistra per primo. Utilizzerai il braccio ottenuto con quel dispositivo, e così potrai utilizzare le tue mani per il pannello a destra. La porta si aprirà completamente e potrai passare alla Parte 2 dell'Atto 1.

Buona fortuna con il resto dei puzzle in Scorn!