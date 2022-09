SEGA annuncia un gioco blockchain basato sulla serie Sangokushi Taisen

Sangokushi Taisen, una serie di giochi di strategia in tempo reale, sarà la prima IP di SEGA a ricevere un gioco blockchain, sviluppato in collaborazione con la società Double Jump Tokyo.

L'annuncio, menziona che SEGA ha collaborato con l'azienda giapponese blockchain per produrre un nuovo gioco basato su questa serie, noto soprattutto nelle sale giochi giapponesi e che prevede la raccolta di carte fisiche che compaiono nel gioco.

Il nuovo titolo sarà sviluppato da Double Jump Tokyo con tecnologia blockchain, ma non è stato ancora condiviso come sarà il gameplay e come verrà implementata questa tecnologia. Molto probabilmente coinvolgerà carte uniche che possono essere acquisite da un giocatore che diventa in seguito il proprietario della carta.

Come sappiamo, la tecnologia Blockchain è stata coinvolta in immense polemiche sin dal momento in cui è apparsa, ma diverse aziende del settore rimangono interessate a esplorare il potenziale degli NFT. SEGA fa parte del gruppo di aziende che cercano il potenziale della blockchain come parte di un videogioco. Attualmente non sappiamo se il titolo uscirà solamente in territorio giapponese o verrà lanciato anche nel resto del mondo.

