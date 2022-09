Shin Megami Tensei Imagine, l'MMO resuscitato dai fan che ora devono vedersela con Atlus in tribunale

Atlus ha deciso di citare in giudizio i giocatori che hanno lanciato il proprio server Shin Megami Tensei: Imagine Online, una produzione MMO ufficialmente chiusa a maggio 2016.

Secondo quanto riportato dall'utente Twitter Marsh, la causa è stata intentata nel dicembre 2021, ma solo ora il caso sta decollando poiché i creatori del progetto dei fan "REimagine" sono stati citati in tribunale.

Imagine era un gioco MMO per PC ambientato nella Tokyo post-apocalittica. Come si addice al genere, i giocatori esploravano luoghi, svolgevano compiti e raccoglievano attrezzature sempre migliori. Il titolo è stato lanciato nel 2007. Negli anni successivi è stata pubblicata una versione per l'America e l'Europa e i server sono stati in seguito chiusi il 24 maggio 2016.

damn wait this wasnt a prank at all atlus really is suing the imagine fan server pic.twitter.com/UBeoobSlTF — Marsh (@MarshSMT) September 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Un gruppo di fan sotto il nome di Rekuiemu Games ha fatto rivivere il tutto due anni fa. Forse la rabbia di Atlus è stata innescata dallo stile di REimagine come prodotto ufficiale. Lo studio - di proprietà di SEGA - assicura nei documenti che gli imputati hanno "causato e continueranno a causare danni irreparabili" se non vengono fermati. La società chiede la chiusura del sito Web, la chiusura dei server e una compensazione finanziaria.

Non ci resta che attendere come si evolverà la situazione.

Fonte: VGC