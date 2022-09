Shinobi Rising è un nuovo gioco stealth con ambientazione giapponese che ha una data di uscita

Lo studio di sviluppo WRKS Games ha annunciato Shinobi Rising, un videogioco a scorrimento laterale incentrato sullo stealth ambientato nell'universo di Katana-Ra di ispirazione giapponese.

Il titolo è stato sviluppato in Unreal Engine 5 per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch e dispositivi mobile; la versione per PC arriverà il 14 febbraio 2023, mentre la versione console arriverà successivamente. Lo sviluppatore ha precisato che i trailer e i pre-order negli store digitali inizieranno a essere pubblicati a fine ottobre.

In Shinobi Rising, il giocatore prende il controllo di uno shinobi che deve risolvere il mistero dell'omicidio di una ragazza innocente erede del clan Kata. L'avventura ci invita a scoprire indizi e risolvere enigmi, oltre a partecipare a combattimenti furtivi e utilizzare una serie di abilità ninja per sconfiggere i nostri nemici o evitare scontri in modo che non si accorgano della nostra presenza. Lo studio promette che il gioco avrà un'impressionante sezione tecnica guidata dalla potenza del motore grafico di Epic Games Store e che, inoltre, servirà da "ottima introduzione" a un nuovo universo di videogiochi ambientato in Katana-Ra.

"Shinobi Rising è il primo gioco per PC nell'universo Katana-Ra, dove l'ispirazione feudale giapponese si fonde con il cyberpunk futuristico", si legge nella descrizione ufficiale offerta dallo studio.

