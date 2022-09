Shovel Knight Dig a tutta raccolta di tesori in questo video di 8 minuti

Come promesso qualche giorno fa, quando è stata annunciata la data di uscita, Yacht Club Games ha mostrato un video gameplay di 8 minuti di Shovel Knight Dig, il prossimo gioco dell'acclamata serie. Al PAX West, Shovel Knight Dig è stato provato in anteprima da Nintendo Life e ora possiamo dare uno sguardo anche noi al suo gameplay.

In questo video, possiamo vedere come funziona questo platform d'azione verticale. Il gameplay ci consente da vedere più da vicino alcune meccaniche come il rimbalzo della pala, la raccolta di tesori e persino l'acquisto di prodotti da forno da una talpa. Se siete fan dell'originale Shovel Knight, questo è sicuramente un gioco che non dovete assolutamente lasciarvi scappare.

In questo capitolo della serie, Drill Knight, deruberà il nostro protagonista del suo prezioso bottino e distruggerà il suo accampamento lungo la strada. Per recuperarlo, dovrà seguirlo attraverso diversi livelli che saranno caratterizzati dal fatto che dovremo scavare senza fermarci mentre ci faremo strada attraverso di loro scendendo e combattendo contro i nemici.

Vi ricordiamo che Shovel Knight Dig sarà disponibile dal 23 settembre su PC e Nintendo Switch.

