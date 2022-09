Shovel Knight e non solo! Yacht Club Games sta lavorando da anni ad un gioco 3D

In una recente intervista, Alec Faulkner, il director del prossimo titolo chiamato Mina the Hollower, ha rivelato che oltre a questo titolo 2D dall'alto ispirato a Zelda, il team di Yacht Club Games ha lavorato segretamente su un altro titolo.

“Questo motore è in realtà nuovo di zecca, realizzato da zero dal nostro team. Questo è stato il nostro segreto negli ultimi cinque o sei anni: è stato utilizzato per sviluppare sia questo gioco che contemporaneamente il nostro gioco 3D non annunciato".

Dalla loro fondazione nel 2011, Yacht Club Games ha lavorato esclusivamente su giochi 2D basati sul mondo di Shovel Knight. Vedere lo studio non solo al lavoro su una nuovissima IP sotto forma di Mina the Hollower, ma anche su un titolo 3D segreto è senza dubbio eccitante.

Ora non resta che attendere l'annuncio ufficiale di questo titolo 3D. Nelle notizie correlate, vi ricordiamo che Hollow Knight Dig ha una data di uscita, ovvero proprio oggi: a questo link potete dare uno sguardo al gioco in azione.

Fonte: Nintendo Life