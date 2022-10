Silent Hill 2 Remake 'non subirà importanti modifiche' da Bloober Team secondo un rumor

Finalmente, dopo tanti anni di attesa, torna Silent Hill. Konami ha lasciato i fan a bocca aperta con i suoi nuovi annunci sulla saga horror, sia nel mondo dei videogiochi (con tre nuovi progetti capeggiati da Silent Hill 2 Remake) sia in termini di esperienze e cinema.

C'è molto di cui essere entusiasti: Return to Silent Hill mira a essere all'altezza del film del 2006, Silent Hill F sembra brutale e Silent Hill 2 Remake è il tanto atteso ritorno del grande gioco horror del franchise. Se i risultati soddisferanno, Silent Hill ci accompagnerà ancora per molti anni. Naturalmente, sempre mano nella mano con altri studi di sviluppo.

Gli studi tuttavia non avranno la totale libertà creativa per affrontare i progetti e ciò si confermerebbe anche nel caso di Silent Hill 2 Remake, ad opera dei creatori di The Medium e Layers of Fear, Bloober Team. Nonostante per ora non sia ufficiale, il giornalista Imran Khan ha svelato alcuni dettagli sullo sviluppo di Silent Hill 2 Remake.

Se c'è una parola che i produttori di Silent Hill ripetevano costantemente, è “rispetto”. Silent Hill 2 è uno dei più grandi giochi horror della storia e realizzare un remake richiede il rispetto dell'idea originale.

For what it's worth regarding Silent Hill 2, the people I've talked to about this game that are close to the project have said Konami has had an extremely short leash with Bloober in terms of changes or new content. I don't think that means no possibility of changes, though. — Imran Khan (@imranzomg) October 19, 2022

Secondo Imran Khan, Konami ha imposto alcune restrizioni a Bloober per limitare possibili modifiche al gameplay e estetiche al remake. "Konami ha 'tirato il guinzaglio' con Bloober in termini di modifiche o nuovi contenuti. Tuttavia, non credo che ciò significhi che non ci sono possibilità di cambiamento" ha dichiarato su Twitter come possiamo vedere.

Questo probabilmente non implica che Silent Hill 2 Remake non abbia modifiche rispetto all'originale del 2001, ma queste non altereranno mai il ritmo, la storia e lo sviluppo del gioco originariamente uscito su PS2.

Fonte: GamingBolt