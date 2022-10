Silent Hill 2 Remake si troverebbe nelle ultime fasi di sviluppo

L'attesissimo remake di Silent Hill 2 sarebbe in sviluppo dal 2019, e c'è la possibilità che il progetto stia per entrare nelle ultime fasi della produzione. Essendo una delle serie horror più iconiche di tutti i giochi, molti fan hanno aspettato anni che il franchise di Konami tornasse trionfante, con molte voci e fughe di notizie che circolavano, ma nulla di ufficiale è stato confermato fino a poco tempo fa.

Tanti progetti legati a Silent Hill sono stati annunciati durante la diretta di Konami tenutasi il 19 ottobre. Ciò che finalmente è venuto alla luce è che una serie di sviluppatori sta attualmente lavorando su nuove voci nella serie, che includono due giochi nuovi di zecca, un horror interattivo che sarà una collaborazione tra lo studio Dead by Daylight Behavior Interactive e Bad Robot di JJ Abrams, oltre a un nuovo film. A tutto questo c'è stata la conferma che Bloober Team sta ufficialmente lavorando a un remake di Silent Hill 2, che è in sviluppo da tempo.

Secondo il sito web polacco The Gram, il remake dell'influente sequel di Silent Hill è in lavorazione dal 2019 e sembra che lo studio abbia raggiunto le fasi avanzate di sviluppo. Il rapporto prosegue affermando che il budget è stato interamente coperto da Konami, che pubblicherà il gioco. Secondo Bloober Team, è possibile che Konami rilasci presto maggiori informazioni. Al momento, le cose sono ancora incerte su una possibile data di uscita del gioco, ma i fan sperano di non dover attendere a lungo.

Per molti, il fatto che il progetto sia in sviluppo da tre anni potrebbe non sorprendere troppo. Dopotutto, ci sono state numerose voci in giro sul fatto che il Bloober Team fosse responsabile del remake di Silent Hill 2 molto prima che fosse ufficialmente confermato.

Fonte: TheGameSpoof