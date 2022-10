Silent Hill ha l'iconico nemico della serie ispirato nientemeno che a...Braveheart!

Il direttore artistico di Silent Hill, Masahiro Ito, attraverso Twitter ha pubblicato alcune informazioni dietro le quinte sulla realizzazione di Silent Hill 2. L'argomento era ancora una volta incentrato sulla creazione del mostro preferito di tutti, Pyramid Head, che si scopre essere stato ispirato da Braveheart di Mel Gibson.

Secondo Ito, il background di Pyramid Head nei panni del boia proveniva dalla scena in cui viene giustiziato Braveheart. Nello specifico, i carnefici incappucciati sono stati l'ispirazione dietro l'antagonista più famoso del franchise di Silent Hill.

Dopo quel tweet, Ito è poi tornato a un tweet che aveva fatto nel 2017 in cui aveva mostrato alcune opere di quando era uno studente che hanno ispirato l'aspetto di Pyramid Head. “Dopo aver progettato P-Head sulla base della prima immagine in questo tweet, ho iniziato a pensare al suo background. Mi sono ricordato di un film dove le persone avevano dei sacchi sulla testa e ho iniziato a fare le mie ricerche. Alla fine mi è venuta in mente l'idea di un carnefice che si aggira per la città".

