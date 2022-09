Silent Hill e Metal Gear Solid Remake 'sono rumor falsi' ammette lo YouTuber/Insider

In queste ore è avvenuto un vero terremoto sui social network, perché è stata svelata l'identità di TheRealInsider, che di recente aveva fatto trapelare con successo informazioni correlate su alcuni titoli Ubisoft. Nello specifico, si tratta di Dan Allen, uno youtuber che ha approfittato della sua vicinanza ad alcune aziende per violare gli embarghi e l'NDA che ha firmato con loro in cambio della condivisione dei loro progetti futuri.

Oltre al leak del franchise di Assassin's Creed, l'utente ha assicurato che durante la celebrazione del Tokyo Game Show sarebbe avvenuto l'annuncio del remake di Silent Hill e Metal Gear Solid, cosa che, come abbiamo visto, alla fine non è avvenuta. Bene, ora Dan Allen stesso ha ammesso di aver mentito su questa situazione.

Un utente su Reddit ha realizzato una compilation delle informazioni offerte dall'insider, dove ha lasciato intendere che l'annuncio di Silent Hill e Metal Gear Solid Remake sarebbe avvenuto a breve. Ora, una volta scoperta la sua identità, Allen non ha avuto altra scelta che scusarsi, sia con le società per aver saltato gli accordi di non divulgazione che aveva firmato con loro, sia con gli utenti, per aver fornito consapevolmente false informazioni.

Questo dimostra che è difficile credere a tutto quello che dicono gli addetti ai lavori, pertanto è sempre meglio prendere con le pinze i rumor in modo da non rimanerci troppo male se questi non diventano realtà.

Fonte: TheGamer