Silent Hill 'rivivrà con diversi giochi' afferma il regista Christophe Gans

Qualsiasi passo di Konami in relazione a Silent Hill produce in rete un mare di voci e teorie. Questo fenomeno si è verificato nuovamente lo scorso marzo a causa di un inaspettato rinnovamento del brand, ma a questo si sono affiancati presunti leak che parlavano di fino a quattro progetti su Silent Hill. E, nonostante Konami non abbia ancora confermato (o smentito) tutte le speculazioni legate al suo franchise, ci sono fonti vicine alla compagnia giapponese che non hanno problemi a farlo.

Parliamo in particolare di Christophe Gans, noto per aver diretto il film di Silent Hill del 2006. In tal senso, il creatore ha offerto un'intervista al media MaG - Movie and Game in cui dettaglia le particolarità del suo progetto cinematografico e conferma alcune delle indiscrezioni ascoltate finora: "Sto lavorando con il Team Silent, i creatori originali di Konami, ci sono più giochi in fase di sviluppo mentre parliamo, più team coinvolti in un'enorme scaletta di giochi".

"Faranno rivivere il franchise", continua il regista. "Penso che siano rimasti davvero colpiti dal successo dei remake di Resident Evil, che sono ovviamente giochi eccezionali". Oltre a questo, Gans ha una breve chiacchierata con l'intervistatore in cui conferma Bloober Team come sviluppatori di un remake di Silent Hill 2.

Si tratta di grosse indiscrezioni che dovrebbero ricevere una conferma in un prossimo futuro. Non ci resta che attendere notizie ufficiali a riguardo.

