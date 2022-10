Silent Hill Townfall è un nuovo gioco di Annapurna e No Code, creatori di Stories Untold e Observation

Durante l'evento legato a Silent Hill è stato annunciato un nuovo gioco. Chiamato Silent Hill Townfall, il trailer pubblicato non dice granché, ma comunque abbiamo dei primissimi dettagli.

Il gioco verrà sviluppato da No Code, team che ha lavorato ad altri giochi come Stories Untold e Observation. Konami ha creato una partnership con Annapurna, ma durante la diretta è stato svelato che dietro a questo progetto ci sono altre collaborazioni che per adesso non possono essere svelate.

Il trailer, che potete vedere di seguito, non mostra molto, ma John McKellan, direttore creativo di No Code, sfida i fan a rivederlo più volte per "trovare qualche indizio". Eccovi di seguito il trailer.

Attualmente non ci sono nuovi dettagli su questo titolo. Non ci tocca che aspettare.