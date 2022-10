Silent Hill Townfall e P.T. incredibilmente condividono lo stesso universo?

Gli annunci inaspettati di vari progetti basati su Silent Hill di Konami e altri studi non hanno lasciato nessuno indifferente. Con l'annuncio di Silent Hill 2 Remake e di molti altri giochi in arrivo nel franchise, gli amanti del survival horror saranno felici. Da parte sua, uno dei progetti annunciati ha attirato molta attenzione a causa di alcune immagini nel trailer, che presumibilmente suggeriscono che Silent Hill Townfall e P.T. condividano lo stesso universo.

Secondo The Leak, è possibile vedere una cornice simile a uno degli iconici corridoi di PT nel trailer teaser di Silent Hill Townfall. Inoltre, il sito afferma che le loro fonti (ancora sconosciute) hanno rivelato che Silent Hill Townfall e P.T. condividono lo stesso universo con Townfall che potrebbe essere un sequel di P.T.

P.T. era uno dei progetti di Kojima prima che lasciasse Konami. E' stato un tentativo di rinnovare la saga di Silent Hill, che all'epoca era all'apice del suo successo. Hideo Kojima e Guillermo del Toro avevano grandi progetti per questo gioco che sono diventati evidenti grazie alla demo giocabile che attualmente non è più disponibile. Sfortunatamente, lo sviluppo di questo capitolo è andato a vuoto dopo che Kojima ha lasciato l'azienda.

Per adesso come sempre stiamo parlando di rumor, pertanto non ci resta che attendere ulteriori informazioni su questo gioco.

Fonte: The Leak