Skull and Bones è stato rinviato ma Ubisoft annuncia una open beta che arriverà in futuro

Come vi abbiamo riportato, Skull and Bones, il gioco sui pirati di Ubisoft, ha subito un altro rinvio. L'editore conferma che il titolo debutterà il 9 marzo 2023 e non più l'8 novembre.

“Mentre il processo di sviluppo principale del gioco è completo, abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo per perfezionare e bilanciare ulteriormente il gameplay in base al feedback dei nostri tester che abbiamo raccolto nelle ultime due settimane. È la decisione giusta per entrambi i giocatori e per il successo a lungo termine del gioco. Il 9 marzo 2023 è anche una buona finestra editoriale per il nostro nuovo brand" ha dichiarato Ubisoft attraverso Twitter.

Non tutto è perduto però perché il publisher afferma inoltre che una closed beta è in arrivo, anche se non ci sono ancora dettagli sulla data di questa versione di prova.

Ai fan che vogliono mettere le mani su Skull and Bones non resta che attendere l'annuncio di questa versione in closed beta che dovrebbe arrivare "nel prossimo futuro".