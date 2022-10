Somerville, il nuovo progetto dei creatori di Limbo e Inside ha una data di uscita

Somerville ha una data di uscita. L'avventura a scorrimento laterale in cui il protagonista deve scappare da un'invasione aliena arriverà il 15 novembre.

Annunciato per la prima volta all'E3 2021 da Jumpship, lo studio creato dal co-fondatore e ex CEO di Playdead che ha lavorato a Limbo e Inside, Somerville è un gioco di avventura basato sulla narrativa in cui il giocatore cerca di riunire una famiglia separata sulla scia di un'invasione aliena. I trailer altamente atmosferici e cinematografici forniscono ai potenziali giocatori un senso di intenso presentimento, mentre gli alieni stessi sono apparsi finora solo come forme geometriche che illuminano il terreno in cerca di sopravvissuti umani.

All'inizio di quest'anno, il direttore del progetto Chris Olsen aveva dichiarato che Somerville sarà diverso dagli altri titoli in quanto non avrà un "ciclo di gioco tradizionale". Jumpship voleva concentrarsi maggiormente sulla narrativa e assicurarsi che il giocatore non sapesse mai veramente cosa accadrà dopo, descrivendo le "strategie di caccia" aliene a cui il giocatore dovrà adattarsi per scappare da un rifugio all'altro.

Il trailer che potete vedere qui sopra fornisce ancora meno informazioni rispetto al teaser introduttivo di Somerville, ma lo studio vuole rimanere criptico per non rovinare la sorpresa ai giocatori. Somerville arriva il 15 novembre su Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Game Pass.

Fonte: Pure Xbox