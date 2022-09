Sonic Frontiers a tutto J-Rock con la canzone 'Vandalize'

Il mese di novembre segnerà il clamoroso ritorno del famoso riccio blu di SEGA: per una volta, gli sviluppatori promettono una vera rivoluzione nel franchise con un open world mai visto prima, una tecnica inedita e contenuti massicci. Insomma, quanto basta per far venire l'acquolina in bocca ai tanti fan che attendono con impazienza questo Sonic Frontiers.

L'azienda giapponese ha aggiunto maggiore hype pubblicando uno stralcio della musica che sarà utilizzata per i titoli di coda, detta anche “sigla finale”: non è il tema principale in senso stretto, ma è comunque una traccia che dovrebbe trasmettere abbastanza bene l'esperienza, la sua atmosfera ed i suoi valori.

Ecco “Vandalize” degli ONE OK ROCK, gruppo rock giapponese fondato nel 2005 con già undici album al suo attivo. Per deliziare anche gli occhi degli ascoltatori, SEGA ha colto l'occasione per consegnare un video teaser ricco di gameplay e filmati, l'occasione giusta per ammirare le texture del nostro famoso riccio blu.

Sonic Frontiers sarà disponibile un giorno prima di God of War Ragnarok, esattamente l'8 novembre su PC e console.

Fonte: PushSquare