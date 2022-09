Sonic Frontiers non è la sola novità del franchise! Sonic Team ci mostra il nuovo logo

Come SEGA aveva anticipato sin dal 2021, quest'anno sarebbe stato un anno importante per Sonic, e non solo per le celebrazioni del 31° anniversario, ma anche per i vari progetti che vedono come protagonista il riccio blu. Naturalmente, quest'anno è speciale anche per Sonic Team che è nato insieme a Sonic e da allora gestisce il franchise. Ebbene, per commemorare questo, lo studio ha presentato un rinnovato logo animato.

Attraverso una dichiarazione ufficiale, SEGA ha condiviso con i fan la nuova animazione di Sonic Team. Di per sé, il logo originale di Sonic Team che è sempre stato utilizzato non è mai stato modificato. Ciò che è stato rinnovato è l'animazione utilizzata.

Negli anni e nei progetti precedenti, il logo è apparso nei giochi dello studio senza molti movimenti, con animazioni molto semplici o addirittura completamente statiche. Invece, la nuova animazione mostra che un fascio di luce che raccoglie diversi anelli, simulando Sonic, che funge da transizione per mostrare finalmente il logo del Sonic Team, formato dalla scia lasciata dal riccio.

Come sappiamo, quest'anno SEGA lancerà Sonic Frontiers, il titolo del franchise che opterà per un mondo open world. Il gioco sarà disponibile su PC e console dall'8 novembre.

Fonte: GoNintendo