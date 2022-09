Sonic Frontiers in un nuovissimo trailer direttamente al Tokyo Game Show

Sonic Frontiers ha già fissato la data di uscita per l'8 novembre e, per incoraggiare i fan dell'iconico riccio blu, SEGA non smette di presentare nuovi trailer che ci trasportano nel misterioso mondo aperto. Ed ora, dopo aver alzato le aspettative con temi musicali in collaborazione con la band One Ok Rock, abbiamo un trailer inedito.

Come è possibile vedere dal trailer in calce a questo articolo, Sonic Frontiers mostra diverse scene cinematografiche che, insieme a vari momenti di gioco, promettono molta azione e velocità nel nuovo capitolo del riccio. Inoltre, SEGA non perde l'occasione di concludere il trailer con una delle abilità più iconiche di Sonic, che entusiasmerà sicuramente i fan della mascotte.

Oltre a questo, il trailer presentato durante il Tokyo Game Show 2022 anticipa anche gli incentivi al preordine. In questo senso, gli utenti che entreranno in possesso del titolo prima del suo lancio a novembre riceveranno contenuti come l' Adventurer's Chest, che include Blue Seeds of Defense, Red Seeds of Power e Skill Points.

Va ricordato che Sonic Frontiers sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

