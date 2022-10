Sonic Prime, la serie Netflix ha un nuovo trailer che annuncia la data

Sonic Prime debutterà il 15 dicembre e a confermarlo è Netflix. Si tratta di una serie animata con protagonista la mascotte di SEGA che arriva a riaffermare il bel momento del personaggio dopo due film live action - con un terzo annunciato -, una serie di Knuckles ed il gioco Sonic Frontiers, che sarà lanciato tra pochi giorni.

Questa avventura di Sonic the Hedgehog tratterà uno dei temi più ricorrenti nella narrativa moderna, il multiverso. Dopo un incidente con il dottor Eggman, l'universo viene fatto a pezzi e Sonic deve lavorare per unire la sua dimensione e salvare i suoi amici.

"È il Sonic che conosci e ami, fino a quando un'incredibile svolta spinge Sonic in una nuova avventura con un cast reinventato e un Sonic come non l'hai mai visto prima, dove il destino del multiverso risiede nei suoi guanti. L'avventura di Sonic è una corsa per salvare l'universo dalle macchinazioni malvagie della sua nemesi di lunga data, il dottor Eggman e il suo esercito di robot" si legge nella descrizione di Netflix.

Sonic Frontiers invece arriverà qualche settimana prima, l'8 novembre su PC e console.

