Sony annuncia INZONE, il nuovo brand gaming per PC e PS5

Sony Europe B.V ha annunciato oggi INZONE, un nuovo brand di periferiche gaming per PC e PS5 che mira a massimizzare le prestazioni e affinare l’esperienza sensoriale degli utenti. INZONE partirà con una gamma di periferiche costituita da monitor HDR e alto refresh, e headset con audio di qualità superiore e 360 Spatial Sound per il gaming.

“Il mercato si sta espandendo verso un maggiore interesse nel gaming con la crescita dei tornei esportivi e con gli avanzamento dell’intrattenimento videoludico. Con la tradizione solida di Sony nel settore audio-video di fascia high-end, riteniamo che questa nuova linea di prodotti sarà interessante per tutti gli utenti che mirano a migliorare i loro sistemi da gioco. Siamo impegnati nel contribuire alla crescita della cultura gaming fornendo agli utenti PC e PlayStation una più ampia gamma di opzioni per rendere la vita dei gamer migliore. Sony annuncia inoltre con soddisfazione la sponsorizzazione di prestigiose leghe esportive come Evolution Championship Series (Evo) 2022 e 2023, PGL DOTA2 Arlington Major 2022 ed il VALORANT Champions Tour”, ha dichiarato Yukihiro Kitajima, Head of Game Business and Marketing Office di Sony Corporation.

Monitor Gaming INZONE M3 e M9 – caratteristiche, modelli e specifiche

La nuova linea di monitor gaming INZONE M9 offre risoluzione 4K con HDR e Full Array Local Dimming ed è pensata per giocatori che cercano un’esperienza più ricercata e fedele grazie a neri più profondi e alta luminosità, senza però sacrificare la fluidità grazie a un refresh rate fino a 144Hz, tempo di risposta di 1ms GtG, valori notevoli per questa risoluzione. Entrambi i monitor supportano quindi fino a 1.09 miliardi di colori, ma M9 copre in più anche il 95% della gamma DCI-P3 per una maggiore fedeltà.

INZONE M3 offre invece una risoluzione full HD ma spinge in alto l’asticella della fluidità con un refresh fino a 240Hz con tempo di risposta di 1ms GtG, offrendo anche tecnologie di VRR, perfetto quindi per gli shooter in prima persona fast paced e per il gaming competitivo.

Entrambi i modelli hanno anche un design ricercato, con uno stand a treppiede di spessore contenuto che permette di occupare poco spazio sulla scrivania, lasciando più spazio per grandi tastiere, mousepad, gaming mouse e altri accessori sotto al display. L’altezza e l’inclinazione sono regolabili, c’è un sistema di gestione dei cavi integrato e sul retro si possono impostare illuminazioni RGB.

Se utilizzati con PS5, i monitor M3 e M9 permettono di accedere a una serie esclusiva di feature come Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode: in pratica, il sistema riconosce in maniera intelligente le scene e attiva le migliori impostazione di visualizzazione, attivando una game mode oppure una movie mode a seconda dei contenuti in riproduzione. Con la FPS Game Picture Mode, luminosità e contrasto sono ottimizzati per aumentare la visibilità dei nemici. Il software integrato permette anche di regolare intelligentemente i livelli di luminosità e dei neri, e di visualizzare su schermo preziosi informazioni come la frequenza a cui il gioco sta girando o il tempo trascorso in-game.

Non manca un’ampia gamma di connessioni, tra cui 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1, 1x USB-C, 1x USB-B (upstream) 3x USB-A (downstream) e jack 3.5mm. I monitor hanno anche due speaker integrati da 2W ciascuno. I monitor includono anche uno Auto KVM Switch (Auto USB Hub Switch), e gli utenti sono in grado di controllare fino a due PC da un unico set di tastiera, mouse ed headset connessi al monitor.

Cuffie Gaming INZONE H9, H7 e H3 – Caratteristiche, modelli e specifiche

La nuova linea offre due headset wireless, InZone H9 con batteria da 32 ore di durata e InZone H7 con 40 ore, ed un headset wired, Inzone H3. Tutti e tre i modelli sono equipaggiati con un microfono boom flip-up flessibile e hanno accesso alla tecnologia 360 Spatial Sound home made in Sony. Questa permette, tramite il software PC INZONE Hub, di trasformare ogni fonte stereo in surround a 7.1 canali.

I tre headset hanno in comune anche un’ottima gestione dei suoni bassi per un’esperienza profonda ed esplosiva, ma anche una forma dei cuscinetti studiata per garantire frequenze estremamente alte senza alcuna distorsione. Archetto e cuscinetti sono ben imbottiti e distribuiscono il peso sulla testa dell’utente per un confort ottimale minimizzando la pressione sui punti di contatto.

InZone H9 offre inoltre una tecnologia di cancellazione del rumore che si affida a multimi microfoni per captare ogni rumore esterno e annullarlo con frequenze opposte. Sony ha incorporato la stessa tecnologia Dual Noise Sensor usata nelle pluripremiate cuffie 1000X, che permette di immergersi nell’azione. L’Ambient Sound Mode permette di non perdersi importanti suono ambientali come il citofono, il telefono o il partner che parla nella stessa stanza.

INZONE Hub PC software: personalizza il tuo gameplay

Sony INZONE Hub PC software è stato realizzato per controllare monitor e headset Inzone e permettere agli utenti di personalizzare le loro esperienze con un’ampia gamma di opzioni e operazioni, tra cui figura una buona varietà di scelte per l’immagine e per il suono.

PREZZI E DISPONIBILITA