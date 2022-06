Sony lancia in Europa tre nuove cover colorate per PlayStation 5

Sony ha ufficializzato il lancio di nuove cover colorate per PlayStation 5. Disponibili in Europa con tre colorazioni: Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink.

Le cover erano state annunciate a maggio, e consentono di modificare il colore della propria console sostituendo i pannelli a forma di vela con colori preferiti per rendere il device il più personale possibile.

Mentre in altri paesi le cover sono vendute tramite PlayStation Direct, in Italia questo non è possibile e dovremo rivolgerci a rivenditori sul territorio per verificare la disponibilità del prodotto.

I colori scelti da Sony a questo giro sono molto audaci ed rendono la console molto particolare, sicuramente più accattivante che nel colore bianco, e sono gli stessi lanciati per i joypad alternativi usciti qualche mese fa.

Voi cosa ne pensate? L’acquistereste mai? Fatecelo sapere nei commenti!