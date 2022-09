Sony 'maggior cliente nel 2020' di Activision Blizzard, Microsoft è 'solo' in quarta posizione

Il boss di Xbox ha recentemente rilasciato una dichiarazione in merito all'acquisizione di Activision Blizzard, in cui ha assicurato alla community PlayStation l'accesso allo sparatutto più popolare per i prossimi anni, ovvero Call of Duty. Inaspettatamente, Jim Ryan ha reagito bruscamente alla notizia, rivelando i dettagli dell'accordo, insufficienti per il colosso giapponese.

Dal punto di vista di Activision Blizzard, il caso è stato valutato da Daniel Ahmad, analista senior di Niko Partners, il quale ha affermato che nel 2020 Sony ha rappresentato il 17% dei ricavi netti totali dell'editore della serie Call of Duty, ovvero circa $ 1,37 miliardi. Apple (15%) è stata seconda, il podio è stato chiuso da Google (14%), mentre Microsoft (11%) si è piazzata quarta.

Se l'acquisizione andrà a buon fine, il colosso di Redmond non potrà rinunciare facilmente a cifre così elevate. Innegabilmente, Sony è un cliente importante per Activision Blizzard, ma quando i più grandi successi come Call of Duty, Diablo e Overwatch sono disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass, molti giocatori prenderanno in considerazione l'acquisto di Xbox e di sottoscrivere l'abbonamento.

Ora l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è ancora sotto la lente dei vari regolatori mondiali. Recentemente il Regno Unito ha chiesto maggiori approfondimenti a riguardo perché teme che in questo modo non vi sia concorrenza.

