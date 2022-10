Sony pronta ad investire ancora di più su mobile e PC

Sembra che la divisione PlayStation di Sony sia desiderosa di ottenere fondi aggiuntivi per aumentare il suo coinvolgimento negli spazi sia mobile che PC.

Con Microsoft che sta lavorando affinché la grossa acquisizione di Activision Blizzard vada a buon fine, Sony ha bisogno di trovare altre strade in modo da poter fare meno affidamento sul business delle console. Ha già fatto passi da gigante portando il porting di giochi per dispositivi mobile e PC, studi sotto il suo ombrello e versioni per PC per esclusive PlayStation come Marvel's Spider-Man, Horizon: Zero Dawn e Days Gone che sono già stati lanciati.

Il boss di PlayStation Studios Hermen Hulst ha menzionato i piani della società attraverso una recente intervista. Hulst ha infatti dichiarato: "Ulteriori investimenti in aree che rafforzeranno l'espansione su PC, dispositivi mobile e live service, questa è sicuramente una possibilità per noi". Hulst ha già supervisionato diverse acquisizioni di studio e adattamenti di giochi durante il suo mandato, concentrandosi sulla costruzione del marchio PlayStation oltre PS5 e PlayStation VR2.

Sarà senza dubbio una buona notizia per i giocatori PC, che probabilmente potranno provare titoli non ancora portati come The Last of Us Part II e prossimi successi come God of War Ragnarok in un futuro non molto lontano.

Fonte: PSU