Sony sostiene che i giocatori di Call of Duty passeranno a Xbox anche se la serie rimarrà su PlayStation

Sony ha comunicato all'autorità di regolamentazione della concorrenza del Regno Unito che ritiene probabile che alcuni giocatori di Call of Duty passino a Xbox, anche se la serie rimarrà su PlayStation dopo la proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Ciò è dovuto in parte alla maggiore differenziazione che, secondo l'azienda, potrebbe emergere tra le versioni Xbox e PlayStation dei futuri CoD, qualora l'accordo proposto da Microsoft venisse approvato dalle autorità di regolamentazione del mercato globale.

Ciò si aggiunge all'ovvio vantaggio che ne deriverebbe per i consumatori, se l'intenzione di Microsoft di portare Call of Duty nel suo servizio di abbonamento Game Pass dovesse realizzarsi.

Nonostante le ripetute rassicurazioni da parte di Xbox che la serie Call of Duty, che negli Stati Uniti è regolarmente la più venduta dell'anno, rimarrà su PlayStation, Sony ha ingaggiato una guerra di parole sempre più pubblica sull'accordo proposto e ha dichiarato alla stampa che l'offerta di Microsoft riguardo al futuro di CoD è "inadeguata a molti livelli".

Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno attualmente esaminando la proposta di acquisizione di Microsoft, con il CMA del Regno Unito che ha espresso preoccupazioni analoghe sul fatto che l'accordo potrebbe danneggiare PlayStation e altri servizi di abbonamento ai giochi, nel caso in cui Microsoft rendesse i contenuti di Activision Blizzard esclusivi per la sua piattaforma.

In risposta alla decisione del CMA di ampliare l'indagine questa settimana, Microsoft ha dichiarato di non avere "alcuna intenzione di sottrarre Call of Duty ai giocatori" e ha affermato che un'operazione del genere "offuscherebbe i marchi Call of Duty e Xbox".

Tuttavia, in un ampio documento pubblicato dal CMA, si rivela che Sony Interactive Entertainment ritiene che, anche se Microsoft fosse fedele alla parola data sul mantenimento multipiattaforma della serie , potrebbe comunque aggiungere funzionalità esclusive alle versioni Xbox dei giochi di Call of Duty, al punto da influenzare "probabilmente" la scelta della console da parte dei giocatori.

"SIE ha dichiarato al CMA che, anche se i giochi di CoD rimanessero disponibili su PlayStation dopo la fusione, l'entità risultante dalla fusione sarebbe comunque in grado di operare una parziale preclusione aumentando la differenziazione tra le versioni di CoD disponibili su Xbox e su PlayStation", si legge nel documento.

"Secondo SIE, i giocatori possono aspettarsi che CoD su Xbox includa contenuti extra e una maggiore interoperabilità con l'hardware della console, oltre ai vantaggi derivanti dall'appartenenza a XGP. SIE ha affermato che questi fattori potrebbero influenzare la scelta della console da parte dei giocatori".

Sony sa bene quanto i contenuti esclusivi di Call of Duty influenzino la scelta della console da parte dei consumatori, dato che per gran parte dell'ultimo decennio ha avuto un proprio accordo di esclusività per la serie.

Negli ultimi anni, grazie a un accordo di marketing, gli utenti PlayStation hanno ricevuto gli aggiornamenti dei contenuti prima delle altre piattaforme, oltre a bonus esclusivi come pacchetti di oggetti gratuiti. In precedenza, Xbox aveva lo stesso identico accordo sui contenuti durante la generazione Xbox 360.

Prima della scadenza, si ritiene che l'accordo di Sony per CoD copra Modern Warfare 2 e Warzone 2 di quest'anno e un nuovo gioco di Treyarch, sviluppatore di Black Ops, che potrebbe non arrivare prima del 2024.

Phil Spencer, boss di Xbox, ha dichiarato a settembre di aver fornito a Sony un "accordo firmato" in cui si impegna a garantire la "parità di funzioni e contenuti" nei futuri giochi di Call of Duty, "per altri anni" oltre la scadenza dell'attuale contratto con Sony.

Mentre il dirigente di Xbox ha affermato che l'offerta "va ben oltre i tipici accordi dell'industria videoludica", Ryan di Sony ha dichiarato a GamesIndustry.biz che la società non è soddisfatta della proposta.

"Non avevo intenzione di commentare quella che avevo capito essere una discussione commerciale privata, ma sento il bisogno di mettere le cose in chiaro perché Phil Spencer ha portato la questione in un forum pubblico", ha detto Ryan.

Il CMA del Regno Unito ha recentemente ampliato la sua indagine sulla proposta di acquisizione. "Microsoft ha offerto che Call of Duty rimanga su PlayStation solo per tre anni dopo la fine dell'attuale accordo tra Activision e Sony".

"Dopo quasi 20 anni di Call of Duty su PlayStation, la loro proposta è inadeguata a molti livelli e non ha tenuto conto dell'impatto sui nostri giocatori. Vogliamo garantire che i giocatori PlayStation continuino ad avere un'esperienza di Call of Duty di altissima qualità, e la proposta di Microsoft mina questo principio".

Fonte: VGC.