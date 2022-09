Soulstice, l'action tutto italiano giocato in diretta alle 15!

Soulstice, l'horror italiano è ora disponibile su PC e console (qui trovate la nostra recensione). Realizzato dagli sviluppatori italiani di Reply Game Studios, Soulstice invita i giocatori a fare luce sull’oscura verità delle Chimere, guerrieri ibridi nati dall’unione di due anime.

Briar e Lute sono due sorelle che sono state trasformate in una Chimera. Briar ha acquisito una forza e una resistenza sovrumane, mentre Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è diventata uno Spirito dai poteri mistici. Entrambe vengono inviate in missione per riconquistare una città in rovina che è stata invasa dagli Spettri. L’Ordine a cui appartengono, però, ha in serbo un piano più complesso.

Per vedere da vicino questo nuovo titolo, oggi alle 15 il nostro Marcello Ribuffo ci giocherà e mostrerà anche a voi il mondo di Soulstice. Per seguire la diretta come sempre potete visitare il canale Twitch di Eurogamer Italia oppure qui di seguito, con una pratica box chat per interagire e fare domande a Marcello.

Non mancate!