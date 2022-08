Sound Blaster X1: un grande upgrade audio con un piccolo gadget

Creative Technology annuncia Sound Blaster X1 il DAC USB e amplificatore per cuffie in grado di offrire la tecnologia Sound Blaster Acoustic Engine, insieme alla pluripremiata olografia per cuffie Super X-Fi già vista con SXFI AMP. Piccolo come un dito, offre un incredibile audio multicanale, ad alta risoluzione e immersivo, in grado di riprodurre fino all’ultimo dettaglio sonoro grazie a un DAC 12dB AKM4377 a 32 bit e amplificatore operazionale dual audio Ti/Burr-Brown INA 1620.

Sound Blaster X1 funziona al meglio con PC e Mac e, con l’app Creative, gli utenti possono utilizzare Sound Blaster Acoustic Engine e sfruttare l’intero insieme di tecnologie di elaborazione del suono per migliorare le esperienze lavorative e di gioco.

Sound Blaster X1 raggiunge le note più alte grazie a un DAC premium e alle tecnologie di elaborazione del suono duale.

Con Sound Blaster Surround Virtualization, gli utenti possono godersi la fenomenale combinazione di immersività e range audio tra film, musica e videogiochi. La tecnologia CrystalVoice si occupa di una serie di regolazioni intelligenti durante le conference call grazie a funzioni come SmartVolume e Acoustic Echo Cancellation; c’è anche lo SmartComms Kit che aiuta a ridurre efficacemente il rumore di fondo e silenziare automaticamente chi non sta parlando. Ci sono impostazioni audio e di gioco preimpostate a livello professionale per soddisfare ulteriormente gli utenti; La Scout Mode rileva anche i segnali audio più bassi e li evidenzia per far restare i giocatori sempre in vantaggio rispetto agli avversari.

Gli utenti possono anche godersi l’olografia delle cuffie Super X-Fi, tecnologia gamechanger che ridefinisce l’ascolto in cuffia ricreando un palcoscenico sonoro di un sistema multi-altoparlante per un’esperienza indimenticabile. Inoltre, la mappatura dell’orecchio tramite app SXFI aiuta gli utenti a immergersi ancora di più nelle loro sessioni di gioco o di visione di un film.

Sound Blaster X1 è una soluzione audio impossibile da ignorare per gli utenti più esigenti.

Prezzo e disponibilità

Sound Blaster X1 è disponibile al prezzo di €69.99 su Creative.com.

Per ulteriori informazioni su Sound Blaster X1, visita creative.com/SoundblasterX1.