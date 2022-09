Splatoon 3 lancia il primo Splatfest post-lancio! Tema, orari, dettagli e tutto quello che c'è da sapere

"Cosa porteresti su un'isola deserta?" Con questa curiosa domanda si apre il secondo Splatfest di Splatoon 3, il primo post-lancio se consideriamo che il precedente si era tenuto in occasione del lancio della demo gratuita del gioco.

Utensili, Spuntini e Passatempi sono le tre risposte possibili che regolano la scelta dei tre team di questo Splatfest. Ma cosa sono gli Splatfest?

Si tratta di eventi ricorrenti che danno vita a sfide a tema che con questo terzo capitolo dell'IP della grande N non creano battaglie solo tra due squadre ma tra tre.

Questo particolare Splatfest ha questi orari: da sabato 24 settembre 2022 dalle ore 02:00, fino a lunedì 26 settembre sempre alle ore 02:00.

Come funziona lo Splatfest in Splatoon 3?

Per la prima parte di un normale Splatfest ci si affronta in Mischie Mollusche 4v4 mentre dopo il report di metà tempo si dà vita a quella che è una vera e propria Mischia a tre colori.

Una nuova variante 4v2v2 introdotta in Splatoon 3 in cui il team in vantaggio, con una squadra di 4 inkling, dovrà affrontare gli altri due team organizzati in squadre da due. Al di là del classico obiettivo che prevede di "inchiostrare" la maggior parte della mappa con il proprio colore, i team da due dovranno concentrarsi sull'ottenere l'Ultra Segnale mentre quello da quattro dovrà difenderlo.

Per tutti i dettagli su Splatoon 3 non perdete la nostra recensione e la live di oggi pomeriggio!