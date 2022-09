Splatoon 3 da record in soli tre giorni! 3,45 milioni di copie vendute in Giappone

Proprio in questa giornata Nintendo ha annunciato che Splatoon 3 ha superato i 3,45 milioni di vendite in tutto il Giappone dopo soli tre giorni sul mercato interno. Per fare un confronto nella serie, il sequel ha già venduto più delle vendite di Splatoon 2 nei primi tre mesi di lancio in Giappone.

Guardando gli altri grandi lanci di Nintendo in Giappone, Splatoon 3 è molto più avanti del gruppo. Animal Crossing: New Horizons, una versione di successo assoluta per Nintendo e uno dei giochi Switch più venduti di sempre, è riuscita a vendere "solo" 1,88 milioni di copie in tre giorni in Giappone.

Non solo, ma il nuovo capitolo dello sparatutto a inchiostro ha superato anche le vendite di un altro grande gioco. Stiamo parlando di Pokémon Spada e Scudo che ha venduto 1,3 milioni dopo tre giorni in Giappone. Ora, Splatoon 3 ha facilmente superato entrambi questi lanci, superando di fatto tutti e tre i giochi messi insieme nei primi tre giorni in Giappone.

We posted the News Release “Domestic sales of Splatoon 3 for Nintendo Switch surpass 3.45 million in first three days”.https://t.co/D4rqk8tftd — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) September 12, 2022

Splatoon 3 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch: se ancora non lo avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Eurogamer