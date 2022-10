Square Enix in Giappone registra un marchio probabilmente legato a Parasite Eve

A quanto pare, Square Enix ha registrato il marchio "Symbiogenesis" in Giappone il 13 ottobre, secondo un documento reso pubblico pochi giorni fa. Il termine si riferisce alla storia centrale della saga di Parasite Eve, il cui ritorno si vocifera da molti anni.

Parasite Eve è iniziato come un romanzo nel 1995 ed è stato adattato a un videogioco nel 1998 con un primo titolo che non ha mai raggiunto l'Europa. Il sequel, uscito nel 1999, è arrivato in Occidente nel 2000. Un terzo capitolo, The 3rd Birthday, è stato pubblicato per PSP nel 2010.

Square Enix ha registrato il marchio Parasite Eve in Europa a novembre 2018, il che ha iniziato a generare speculazioni sul ritorno della serie. L'anno successivo ha rinnovato di nuovo il marchio già registrato nel Regno Unito, ma ha effettuato anche una nuova registrazione commerciale.

Per adesso si tratta solamente di speculazioni: non ci resta che attendere eventuali annunci ufficiali su un possibile ritorno di Parasite Eve.

Fonte: Wccftech