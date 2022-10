Square Enix Montreal cambia nome in Onoma dopo l'acquisto da parte di Embracer

Nel maggio di quest'anno Embracer Group ci ha sorpreso con l'acquisto di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, tre team Square Enix ocidentali, oltre alle licenze per Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain e molti altri. Ovviamente Square Enix Montréal ha dovuto cambiare nome dopo il passaggio di mano, diventando cioè Onoma - "nome" in greco - .

Lo studio ha scelto questo marchio dopo averne esaminati 165 diversi, ma alla fine Onoma soddisfa i requisiti per essere facile da pronunciare in francese e inglese. "La nostra identità ci servirà per comprendere molteplici prodotti, programmi e iniziative, ognuno con la propria personalità", ha affermato lo studio.

Square Enix Montréal è stata fondata nel 2011 e nel 2013 si è concentrata sullo sviluppo di giochi gratuiti. Sono noti per essere responsabili della serie GO, tra gli altri giochi, come Hitman GO, Hitman Sniper, Lara Croft GO, Deus Ex GO e Hitman Sniper: The Shadows.

𝐈𝐓'𝐒 𝐁𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋 𝐃𝐀𝐘! 📣

What's in a name? Everything! Today, Square Enix Montréal becomes 𝗢𝗻𝗼𝗺𝗮!



⭐New name, new look, same studio. We're still us but in a new and improved version!



Read all about our rebrand story https://t.co/dicQiG8UKe — Onoma (@StudioOnoma) October 6, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

L'accordo di acquisizione è stato formalizzato a fine agosto per 300 milioni di euro.

Fonte: GamingBolt