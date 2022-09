Square Enix punta sempre più su NFT e blockchain ed entra nel circuito Oasys

Square Enix si era detta favorevole all'introduzione di NFT all'interno dei suoi giochi e ora sta consolidando ancora di più la sua scelta entrando a far parte della piattaforma Oasys. La società ha intenzione di costruire una blockchain "ecologica, a prova di partecipazione" diventando inoltre un "nodo partecipatore".

Un nodo validatore memorizza una copia della blockchain ed esegue altre funzioni che mirano a mantenere sicuro il sistema. La piattaforma Oasys dovrebbe essere lanciata entro la fine dell'anno con 21 nodi validatori per iniziare, e con altri che verranno aggiunti nel tempo.

Non è solo Square Enix ad aver puntato gli occhi su NFT e blockchain: diverse altre aziende videoludiche come SEGA, Ubisoft e Bandai Namco per citarne alcune offrono già token non fungibili ai loro giocatori attraverso alcuni titoli di punta.

We are happy to announce that @SquareEnix joins Oasys as the final of 21 initial node validators🚀🚀



As part of this initiative, Square Enix and Oasys will explore development of New Blockchain Games🔥https://t.co/a2PGxf5uDz pic.twitter.com/QZ1rfRvSMC