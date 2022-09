S.T.A.L.K.E.R. 2 potrebbe arrivare nel 2024 o addirittura nel 2025 per un insider

S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato messo in standby come sappiamo da diversi mesi. Sebbene sia stato ufficialmente annunciato un rinvio al 2023 e Microsoft abbia recentemente promesso un lancio entro giugno 2023, la verità sembra essere un'altra.

Secondo nuove speculazioni, il suggestivo gioco dovrebbe arrivare al più presto nel 2024 o addirittura nel 2025. Vitaly Kazunov, redattore capo di iXBT Games, lo ha dichiarato in un video di YouTube citando le sue fonti.

Secondo lui, i problemi sono sorti logicamente circa sei mesi fa, quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina e lo studio ha dovuto trasferirsi a Praga o lavorare da remoto. Kazunov afferma che i nuovi dipendenti di GSC Gameworld (nella nuova sede), che hanno sostituito quelli originali (a causa dell'arruolamento in guerra o per altri motivi), sono attualmente costretti a rifare alcune parti del gioco, o addirittura a iniziare a crearle da zero. La direzione dell'azienda è anche responsabile per non aver conservato alcuni documenti che sono andati persi con un'ulteriore difficoltà causata anche dall'elevato turnover dei dipendenti.

(Updated) One GSC developer has quashed the claims on discord. "The actual release date is 2023" pic.twitter.com/xnxGkMKlW6 — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) September 22, 2022

Tutto più o meno in linea con la situazione in cui Microsoft ha iniziato a rimborsare i soldi per i preordini a pagamento della versione digitale Xbox, cosa che di solito accade con i giochi che subiscono una sorta di cambiamento importante o il loro destino è incerto.

Tuttavia un rappresentante di GSC Gameworld ha colto l'occasione per smentire la notizia e affermare che il gioco arriverà comunque nel corso del 2023. Non ci resta che aspettare e vedere se il gioco uscirà davvero il prossimo anno.

Fonte: Reddit